Gruppo Florence: Ricamificio GS si unisce al polo della moda

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 gen - Ricamificio GS, azienda abruzzese della famiglia Galiffa, si unisce al polo di aziende della moda Gruppo Florence presieduto da Francesco Trapani. Si tratta della 22esima azienda che entra a far parte di Florence e della seconda specializzata in lavorazioni intermedie come la toscana Officina Ciemmeci. Ricamificio GS e' oggi, riporta una nota, "uno dei primi cinque ricamifici italiani" con un fatturato 2022 stimato pari a circa 16 milioni di euro e 114 i dipendenti impiegati nei due stabilimenti produttivi a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo. Le altre 21 realta' aderenti al gruppo Florence sono Ideal Blue, Taccetti, Maglificio Leonello Spagnol, Maglificio Erika, Calzaturificio Lorenza, Calzaturificio Novarese, Officina Ciemmeci,Facopel, Luciano Barbetta, Confezioni CAM, Confezioni Elledue, Frediani, Parmamoda, Pigolotti, Metaphor, Antica Valserchio, Emmegi, Manifatture Cesari che si sono unite alle tre aziende fondatrici di Giuntini, Ciemmeci, Mely's maglieria.

