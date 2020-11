Gruppo dm: +2,9% a 11,5 mln fatturato 2019/2020, in Italia 20 nuovi negozi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 nov - Il gruppo tedesco dm drogerie markt ha chiuso l'esercizio 2019/2020 con un fatturato di circa 11,5 miliardi di euro e segnando una crescita del +2,89% sull'esercizio precedente. Trend positivo anche sul fronte occupazionale (62.606 dipendenti, +545 sul 2018/2019) e immobiliare (3.765 punti vendita in 13 paesi europei, +97 sul 2018/2019). In Italia, il gruppo della grande distribuzione ha chiuso l'esercizio con 48 punti vendita, 20 in piu' rispetto a quello precedente. A novembre aprira' il cinquantesimo negozio, a cui ne seguiranno altri entro la fine del 2020. Le nuove aperture si sono tradotte nell'assunzione di 134 persone nell'esercizio 2019/2020 e il numero complessivo di dipendenti nel nostro Paese e' salito cosi' a circa 425. Per l'esercizio 2020/2021 il gruppo dm prevede 20-25 nuove aperture, con lo stanziamento di 14 milioni di euro. 'Nonostante le difficolta' imposte dalla pandemia e grazie al contributo di tutti i dipendenti, abbiamo potuto mantenere l'impegno con i clienti restando aperti con i nostri negozi e con le nuove aperture ci auguriamo di aver dato un'opportunita' lavorativa a molti.

Abbiamo esteso la nostra presenza nel Centro Italia, raggiungendo le Marche e la Toscana, e abbiamo aperto i primi punti vendita in Liguria. Genova, primo negozio della regione, ha rappresentato anche la prima apertura dopo il lockdown nazionale', ha dichiarato Hubert Krabichler, ceo di dm Italia.

