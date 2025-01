Gruppo Dema: Mimit, Adler Pelzer Group interessato a rilevare asset aziendali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - Adler Pelzer Group e' interessato a rilevare gli asset aziendali del gruppo Dema. E' quanto emerso in occasione del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo all'azienda attiva nella progettazione, industrializzazione e assemblaggio di strutture aeronautiche complesse per il settore aeronautico civile, con stabilimenti in Campania e Puglia, dove sono impiegati circa 500 dipendenti. Come specificato in una nota del Mimit, durante il confronto l'azienda ha annunciato l'avvio di trattative avanzate per la cessione di tutti gli asset di impresa con Adler Pelzer Group, gruppo manifatturiero campano operante a livello internazionale nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di componenti e sistemi per i settori automotive, aerospaziale e ferroviario. Inoltre, i vertici di Dema, nel corso del tavolo con le strutture tecniche del Mimit, i sindacati e i rappresentanti degli enti locali, hanno evidenziato un quadro rassicurante sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali per il 2025. Nei prossimi giorni, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, convochera' un nuovo incontro di confronto tra le parti per approfondire gli elementi di novita' che potrebbero emergere nei prossimi giorni e quindi i dettagli del progetto di risanamento e sviluppo del Gruppo Dema.

