Gruppo Clerici: prosegue con strategia M&A e rileva Ideal Ceramiche

A monte dell'operazione rifinanziamento da oltre 30 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 gen - Il Gruppo Clerici - punto di riferimento del mercato italiano nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredobagno - acquisisce Ideal Ceramiche, azienda con sede a Fano (Pu) specializzata nella vendita di finiture d'interni e soluzioni di arredo per la casa.

L'operazione si pone all'interno di una strategia di M&A che ha consentito al gruppo bresciano di crescere in misura rilevante in tempi recenti: negli ultimi due anni, oltre a Ideal Ceramiche, sono entrate a far parte del Gruppo anche Nuova Ticchioni (Umbria), Termomarket (Toscana), Faer Avaldi (Lombardia), HydrossTico (Veneto). Il Gruppo rafforza in questo modo la presenza nelle Marche, dove e' gia' presente con Saccaria.

'Questa acquisizione rappresenta un passaggio estremamente importante nel percorso che stiamo sviluppando, poiche' ci consente di consolidare la presenza in un settore dal grande potenziale come quello delle ceramiche', sottolinea Paolo Clerici, presidente del Gruppo Clerici. 'Il 2022 e' stato un anno intenso, durante il quale ci siamo concentrati sull'integrazione delle aziende acquisite nell'ultimo biennio, registrando importanti performance in tutti i principali indicatori. Nel 2023 proseguiremo lo sviluppo in aree geografiche che riteniamo strategiche per l'incremento del nostro business, seguendo un modello costruito su una presenza capillare nel territorio'.

A monte dell'acquisizione, Clerici ha chiuso un'operazione di rifinanziamento, ottenendo linee di credito aggiuntive per oltre 30 milioni di euro destinati al sostegno della futura crescita attraverso acquisizioni. Hanno partecipato primari istituti di credito, quali Intesa Sanpaolo, Cre'dit Agricole Italia e Deutsche Bank.

