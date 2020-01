Gruppo Cipriani: sbarca a Milano, affitta Palazzo Bernasconi da Merope AM

Locazione trentennale per l'intero edificio storico (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 gen - Merope Asset Management, societa' di investimento e sviluppo immobiliare fondata e guidata da Pietro Croce, ha raggiunto un accordo con il Gruppo Cipriani, leader nel food, hospitality & leisure di alta gamma a livello internazionale, per la locazione trentennale dell'intero Palazzo Bernasconi. L'immobile, situato all'angolo tra Corso Venezia e Via Palestro a Milano, e' uno degli edifici storici e piu' iconici del capoluogo lombardo

Il Palazzo, acquisito da Merope Asset Management nel settembre 2018, si sviluppa su quattro piani fuori terra e due interrati, per una superficie totale di circa 4.000 mq. Merope si e' occupata della riqualificazione e del riposizionamento dell'immobile, che sara' interamente destinato ad ospitare il nuovo concept Cipriani. Il gruppo sceglie quindi Milano come prossima tappa dello sviluppo della propria attivita', dopo alcune delle piu' importanti citta' del mondo, tra cui New York, Miami, Londra, Montecarlo, Abu Dhabi, Dubai e Hong Kong.

