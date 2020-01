Gruppo Cipriani: sbarca a Milano, affitta Palazzo Bernasconi da Merope AM -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 gen - Palazzo Bernasconi contera' due ristoranti Cipriani, un boutique hotel, un bar club, un centro benessere e uno fitness. La consegna dell'immobile a Cipriani da parte di Merope Asset Management e' prevista per settembre 2020, mentre l'apertura definitiva e' in programma nel 2021

Palazzo Bernasconi ospitera' la seconda attivita' a marchio Cipriani nel mercato italiano, dopo il leggendario heritage della famiglia, a Venezia, dove sono presenti con gli storici Harry's Bar e Harry's Dolci. Il gruppo a Venezia e' gestito da Arrigo Cipriani, padre di Giuseppe, il manager oggi alla guida delle attivita' che includono ristoranti, hotel e locali di lusso in tutto il mondo

Pietro Croce, fondatore e Ceo di Merope Asset Management, ha commentato in una nota: 'Siamo orgogliosi e onorati che Palazzo Bernasconi, un landmark assoluto di Milano, sia stato scelto da un brand come Cipriani che affonda le sue radici in Italia e al contempo e' riconosciuto a livello internazionale. Giuseppe Cipriani ha portato il meglio dell'italianita' nel mondo; lavorare con lui ed il suo team e' entusiasmante. Si tratta di un player di altissimo livello che dara' al nostro Palazzo Bernasconi lo splendore che merita e portera' un importante contributo alla citta' di Milano, che sta vivendo una straordinaria fase di crescita'

Giuseppe Cipriani, a capo del gruppo Cipriani in tutto il mondo, ha aggiunto: 'Cipriani e' nato a Venezia nel 1931 con il Harry's Bar per poi espandersi in tutto il mondo. Ora torna in Italia, a Milano, con un innovativo concept che mescola food, hospitality di alto livello e leisure

Per aprire a Milano era fondamentale trovare un luogo all'altezza delle nostre aspettative e Palazzo Bernasconi ha tutte le caratteristiche che stavamo cercando. Milano sta crescendo a livello internazionale e il gruppo Cipriani vuole essere parte di questo eccezionale sviluppo della citta''

Advisors dell'operazione sono stati Luca de Ambrosis Ortigara, Founder & Managing Partner di Dea Real Estate Advisor, una boutique di consulenza indipendente con un approccio globale al settore immobiliare, e l'Investment Bank Cre'dit des Alpes, banca d'affari svizzera presente in tutta Europa e Stati Uniti

Merope Asset Management e' stata inoltre assistita dagli Avv Carlo Merisio e Carlotta Soli di Dentons in qualita' di advisor legale; lo studio associato Giancaspero & Carlucci ha curato gli aspetti tax e corporate. Bms Progetti ha assistito la Societa' nella progettazione. Il gruppo Cipriani e' stato assistito dall'Avv Stefano Dettoni dello studio legale Sinopoli & Partners, dal Dott. Dalla Riva sugli aspetti corporate e tax e dallo Studio Bonan e l'Arch Lazzari sulla parte progettuale.

Com-Rmi

