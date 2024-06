Gruppo Cassa Centrale: finanziamento 25 mln a Vetri Speciali, garanzia Sace

Per supportare il piano industriale 2023-2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 3 giu - La trentina Vetri Speciali incassa un finanziamento da 25 mln di euro da un pool 4 di banche di credito cooperativo del Gruppo Cassa Centrale (assistito da SACE con Garanzia Futuro) per supportare il piano industriale 2023-2026 della societa' specializzata nella realizzazione di contenitori in vetro per uso alimentare con sede a Trento e stabilimenti in Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Per il 2024, tra gli altri investimenti, e' previsto l'ampliamento della capacita' produttiva dello stabilimento di Spini di Gardolo di Trento, mediante un secondo forno che andra' a sostituire quello di Pergine Valsugana in via di dismissione. Cio' consentira' un aumento della capacita' produttiva complessiva di oltre 100 tonnellate di vetro fuso al giorno ed avra' positive ricadute in termini occupazionali e di fatturato.

I vetri prodotti mediante il nuovo forno fusore saranno ad alta valenza ecologica, grazie all'utilizzo come materia prima dei rottami provenienti dalla raccolta differenziata per una percentuale prossima al 100%.

L'operazione, strutturata dal team dell'Ufficio Corporate di Trento di Cassa Centrale Banca coordinato da Luca Gretter, ha visto la partecipazione di Banca per il Trentino-Alto Adige, Cassa Rurale Alta Valsugana, Cassa Rurale Valsugana e Tesino e Banca Prealpi SanBiagio.

