Gruppo Bertolotto: acquisisce Connecticut per potenziare polo delle porte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 giu - Il gruppo Bertolotto acquisisce Connecticut in una fusione che potenziera' due eccellenze italiane nel mondo delle porte, in grado di offrire una gamma innovativa di porte specializzate per strutture pubbliche, scuole e ospedali. L'integrazione dell'azienda milanese arricchisce infatti il Gruppo con una realta' storica protagonista del settore delle porte tecniche da 70 anni. Negli ultimi anni, il gruppo Bertolotto ha acquisito marchi prestigiosi come Gardesa e Albert, espandendosi all'estero con Bertolotto France e Bertolotto Inc (per il mercato americano). 'La nostra visione - ha commentato in una nota Claudio Bertolotto - e' quella di valorizzare le aziende che hanno saputo farsi protagoniste del Made in Italy, mantenendone l'identita' e la liberta' creativa, ma integrando le singole eccellenze.' Federico Battello, confermato alla guida dell'azienda di Lainate, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova fase.

L'integrazione di Connecticut e Bertolotto rappresenta l'opportunita' per affrontare le sfide dei mercati internazionali da protagonisti, potenziando lo sviluppo anche in settori delicati e strategici quali quello della sanita'.

