Gruppo Aton: fatturato I sem a 11mln (+8,1%), i lavoratori si assegnano il bonus

Premio piu' alto del 25% per chi sceglie l'welfare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 set - Con i risultati in crescita, il bonus i lavoratori lo scelgono da se' e aumenta se incassato in welfare. E' la politica annunciata dal Gruppo Aton presentando i dati del primo semestre che chiude in positivo per l'azienda tech di Villorba, nel Trevigiano, con un +8,1% di fatturato a 11,17mln e Ebitda a quota 1,706mln in crescita del +9,3%. Il portafoglio ordini attivo del gruppo vale oggi 31mln e solo nel corso del primo semestre sono arrivati ordinativi per poco piu' di 10mln, +11% rispetto al 2023. Se anche a fine anno l'Ebitda crescera' rispetto al 2023, ha annunciato l'azienda, ad ogni lavoratore sara' dato un bonus che potra' raggiungere anche una mensilita' piena. Ma, se il lavoratore decidera' di incassare il bonus in welfare e non in cash vedra' aumentare la somma del 25%. Non solo, a questo si affianchera' un secondo bonus, ma saranno gli stessi collaboratori ad attribuirsi ulteriori premi. 'Crediamo nella flessibilita' sostituendo i vecchi sistemi gerarchici con modelli basati su ingaggio, fiducia, obiettivi e auto-organizzazione dei team di lavoro. Per questo abbiamo definito delle linee guida grazie alle quali i singoli team possono autovalutarsi.

Saranno i nostri stessi collaboratori a sancire il premio che ritengono di meritarsi, il cda non avra' alcuna possibilita' di cambiare le loro decisioni', ha spiegato il ceo di Aton, Giorgio De Nardi. Per i premi da assegnare e' stato messo a budget in totale oltre mezzo milione di euro.

