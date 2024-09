Gruppo Aton: fatturato I sem 11mln (+8,1%) e i lavoratori si assegnano il bonus -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 set - 'In un contesto dove le trimestrali di tech, lusso e moda non sono state positive, noi continuiamo a crescere', commenta Tania Zanatta, cfo di Aton. 'Stiamo ottenendo ottimi risultati sui servizi, in particolare nell'area service desk con i servizi di assistenza multilingua, oggi supportati anche dall'intelligenza artificiale. Da segnalare l'impatto positivo portato dall'ingresso di alcune commesse particolarmente importanti, giunte a margine di lunghe trattative con societa' multinazionali che ci permetteranno di crescere anche nei prossimi mesi', dice.

In questo quadro nasce l'innovativo accordo sindacale, siglato in un tavolo con Uiltucs di Treviso e che ha coinvolto anche Confindustria Veneto Est. 'Abbiamo deciso di incrementare il valore dei premi quando i collaboratori li incassano sotto forma di welfare' perche' 'crediamo che gli imprenditori debbano lavorare per il bene comune, sia dell'azienda che dell'ecosistema dove operano. Scelte come queste vanno nella direzione di coinvolgere le persone: se c'e' da festeggiare, tutti debbono partecipare', conclude De Nardi.

