Gruppo 24 ORE: domani debutta ufficialmente la nuova Tv

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 giu - In occasione del 160 anniversario del quotidiano il Gruppo 24 ORE sbarca in TV: nasce il canale Radio24-IlSole24OreTV che debutta ufficialmente il 24 giugno 2025 sul canale 246 del digitale terrestre con l'obiettivo di costituire un punto di riferimento dell'informazione di approfondimento. Questo evento segna un momento storico per il Gruppo che diventa cosi' il primo polo editoriale italiano a detenere una piattaforma multimediale di informazione completa, dotata di tutti i principali mezzi di diffusione: quotidiano, periodici, piattaforme digitali, podcast, agenzia di stampa, radio, eventi e da ora anche TV.

L'impianto visivo del canale sara' innovativo e di grande impatto, a cominciare dal logo della tv che sara' dinamico, per riflettere l'energia e la versatilita' di Radio24-IlSole24OreTV e grazie ad una grafica che esprimera' lo stile delle principali tv 'all news' internazionali: l'immagine principale sara' arricchita da ticker a diverso scorrimento e da feed di contenuto che offriranno dinamicamente, di volta in volta, breaking news e approfondimenti a cura de Il Sole 24 Ore, l'andamento dei mercati a cura di Radiocor, notizie sportive in collaborazione con Tuttomercatoweb.com e previsioni del tempo in collaborazione con iLMeteo.it.

Il nuovo canale partira' gia' dalla sua primissima fase con una proposta ricca e variegata, con il contributo di tutte le redazioni e aree del Gruppo.

Radio 24 fornira' al palinsesto televisivo trasmissioni di successo come 24Mattino, con Simone Spetia e la partecipazione di Paolo Mieli per il consueto commento sui fatti della giornata e le interviste ai protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della cronaca; il morning show sui fatti e i temi dell'attualita' Uno Nessuno e 100Milan, con Alessandro Milan e Leonardo Manera; la rubrica di finanza personale Due di Denari, con Debora Rosciani e Mauro Meazza che aiutano i cittadini a destreggiarsi tra gestione dei risparmi, rapporti con il fisco e la burocrazia, diritti dei consumatori, con ospiti competenti e un linguaggio chiaro e alla portata di tutti; Melog di Gianluca Nicoletti che con le sue domande e provocazioni invita a decifrare l'epoca della post verita', delle certezze "contro' e dei verdetti inappellabili dominanti nel "flusso" social-mediatico; l'approfondimento sull'attualita' internazionale con Nessun luogo e' lontano di Giampaolo Musumeci, che racconta ogni giorno tutto cio' che accade oltre confine. Spazio in tv anche per lo sport di Tutti Convocati, con Carlo Genta e Pierluigi Pardo.

Non mancheranno gli appuntamenti con l'informazione a cura della redazione di Radio 24: dalle News ogni ora a Effetto giorno di Alessio Maurizi, con analisi e commenti per capire ed approfondire l'attualita' attraverso ospiti in diretta e interviste, e naturalmente l'informazione economica con Focus Economia di Sebastiano Barisoni, che spiega e analizza, in termini comprensibili anche "ai non addetti ai lavori", i temi piu' interessanti della giornata economico-finanziaria con i suoi protagonisti e con il contributo di giornalisti e analisti de Il Sole 24 ORE.

In palinsesto anche la prima-tv de La Zanzara: il programma piu' ascoltato su Spotify con oltre 50 milioni di download, approda in tv con Giuseppe Cruciani e David Parenzo ad animare lo spazio nemico della banalita' e del politicamente corretto.

Ricco anche il contributo de Il Sole 24 Ore, con le rubriche video di approfondimento curate dai giornalisti della redazione del quotidiano. Si alterneranno, tra le altre, la video rubrica di Plus24, con la redazione dell'inserto di risparmio e finanza personale che guida alle scelte di risparmio e investimento, spiegando i trend dei mercati finanziari, come orientarsi nella scelta dei prodotti finanziari, come funziona la consulenza finanziaria, fino alle interviste con le piu' importanti case di investimento; Stories di successo condotto da Alessia Tripodi, un viaggio nell'innovazione d'impresa attraverso le interviste ai protagonisti delle start up che si sono fatte largo sui social media e sulle piattaforme digitali; Morning Call, approfondimento condotto da Rosalba Reggio, sui trend dell'economia internazionale e le trasformazioni delle infrastrutture industriali e sociali, raccontati ed analizzati da studiosi e ricercatori; Focus, a cura di Marco lo Conte, con l'analisi dei giornalisti del Sole 24 Ore sull'impatto delle trasformazioni globali nei settori economici italiani e internazionali, dall'alimentare alle auto, dalla meccanica all'energia; Macro, a cura di Angelica Migliorisi, con le notizie a impatto globale e l'evoluzione degli scenari a venire, dalla geopolitica all'IA, dalle guerre alle elezioni, interpretate dalle firme e dagli esperti del quotidiano. Non mancheranno approfondimenti sulla salute, il lavoro, i mercati finanziario e immobiliare, l'arte, la moda e il cinema, le tecnologie, fino all'intelligenza artificiale e alle criptovalute.

La redazione dell'agenzia di stampa Radiocor garantira' la consueta, puntuale copertura delle notizie economico-finanziarie, per monitorare in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari e dei principali accadimenti economici.

Un contributo importante arrivera' anche da 24 ORE Eventi che organizzando - con copertura video - oltre 120 eventi l'anno, fornira' moltissimi contenuti. Tra questi spicca il Festival dell'Economia di Trento, e proprio in contemporanea sul sito del Sole 24 Ore e sulla tv del Gruppo 24 ORE sara' trasmesso il docufilm sull'edizione 2025 del Festival, curato da Marco lo Conte e Chiara Ricciolini, che ripercorre gli interventi, le interviste, le testimonianze dei protagonisti della XX edizione Festival. Dai premi Nobel ai ministri, dagli esperti de Il Sole 24 Ore ai docenti universitari, ai protagonisti della business community economica e finanziaria, fino ai personaggi dello spettacolo e della musica.

Sara' un palinsesto in continua evoluzione, che in prospettiva si arricchira' anche dei contributi del magazine HTSI, dei videopodcast del Gruppo, delle rubriche con i contenuti professionali esclusivi del gruppo come 'L'Esperto Risponde', degli approfondimenti di 24 ORE Cultura e delle.

molte produzioni video di qualita' del Gruppo 24 ORE.

