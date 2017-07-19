Gruppo 24 ORE: con 24Ore Podcast lancia nuova casa digitale con produzione originale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - Il Gruppo 24 ORE ha inagurato il 14 gennaio una nuova pagina web dedicata a tutti i podcast, un unico spazio digitale che raccoglie la produzione originale del Gruppo firmata 24Ore Podcast. Il sito 24orepodcast.com da' visibilita' ai podcast originali del Sole 24 Ore, di Radio 24 e ai nuovi progetti realizzati in sinergia con le aree del Gruppo, a partire da 24 ORE Cultura, diventando il nuovo punto di accesso unificato a tutti i titoli presenti sulle piattaforme di Radio 24 e IlSole24Ore.com. La pagina proporra' rail tematiche, organizzate per raggruppamenti che spaziano dall'economia alla tecnologia, dalla politica alle storie di vita, dalla cultura al true crime, dando visibilita' alla grande varieta' di contenuti proposti. Grazie all'ordinamento basato sulla pubblicazione dell'ultimo episodio, la nuova casa di 24Ore Podcast offrira' agli utenti un'esperienza di navigazione intuitiva e completa.

L'iniziativa si inserisce in una strategia di multimedialita' e multicanalita' che sono oggi pilastri dell'offerta audio del Gruppo 24 ORE: i podcast dialogano con video, newsletter, programmi radio e iniziative editoriali, creando un ecosistema integrato che amplifica la fruizione e la relazione con il pubblico.

Sul fronte editoriale la programmazione 2026 si apre con il consolidamento delle produzioni continuative che hanno contribuito al successo di 24Ore Podcast, come 'Start', il podcast quotidiano che ogni mattina seleziona e racconta le tre notizie utili da non perdere e che a febbraio si rinnova con piu' attualita' e piu' attenzione ai giovani, e il recentissimo 'Net' di Biagio Simonetta, il podcast che va oltre la superficie delle notizie per scoprire cosa c'e' dietro. A queste si aggiungono nei primi mesi dell'anno due nuovi titoli: il 13 gennaio ha debuttato 'Tecno' del giornalista de Il Sole 24 Ore Luca Salvioli, che con cadenza quindicinale racconta come le tecnologie emergenti stiano cambiando le basi della nostra conoscenza, le relazioni economiche e culturali tra i grandi monopoli tech e i produttori di contenuti, il rapporto tra reale e fake. Da febbraio arriva anche '2024 - Speciale Intelligenza Artificiale' del giornalista e conduttore di Radio 24 Enrico Pagliarini, che continuera' ad approfondire i temi dell'AI generativa e i nuovi scenari tecnologici che si aprono, soffermandosi su applicazioni pratiche, rischi e opportunita'.

Arrivano poi nuove serie originali. A partire da quattro grandi novita' dove la narrazione diventa storia, attualita' e inchiesta con la voce di grandi nomi, da Matteo Caccia a Paolo Colombo. Dal 21 gennaio prende il via 'Echo, quello che rimane' di Matteo Caccia, una coproduzione Sky e Radio 24 in formato videopodcast che racconta le vite di personaggi celebri e l'eredita' che hanno lasciato. Il 26 gennaio arriva 'Comprami 2' di Andrea Franceschi e Daniele Vaschi, seconda stagione del podcast di inchiesta sulla OnlyFans economy, gia' vincitore come 'podcast dell'anno' del 2024 del premio 'Il Pod' e da cui e' nato anche un libro edito da Il Sole 24 Ore. Dopo aver indagato nella prima stagione chi sono i giovani creator disposti a mettersi a nudo sulla piattaforma, si passa ora a scoprire chi sta dall'altra parte dello schermo. In arrivo anche due nuovi titoli ad arricchire la produzione di 'History Telling' curata dal professore dell'Universita' Cattolica di Milano Paolo Colombo, che racconta le storie dentro la storia. Il primo sara' 'Un sogno cosi'. Storie memorabili dell'Italia negli anni '50' dove la storia di una famiglia nell'Italia degli anni '50 viene narrata incrociandola con le piccole e grandi vicende di quell'epoca. Mentre in occasione dell'anniversario delle Cinque Giornate di Milano uscira' la serie podcast 'Mi chiamo Cristina', la storia vera della principessa Cristina di Belgioioso, rivoluzionaria, giornalista, regina dei salotti a Parigi e ricercata dalla polizia austriaca in Italia, una delle figure storiche piu' importanti e meno conosciute del Risorgimento raccontata da Rossana De Michele attraverso lettere, diari, articoli della Principessa, che e' interpretata da Ambra Angiolini.

rmi

(RADIOCOR) 17-01-26 12:35:20 (0273) 5 NNNN