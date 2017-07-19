Grok: X corre ai ripari ma e' tempesta sulla immagini svestite create dall'AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 gen - La piattaforma X di Elon Musk rimane sotto forte pressione internazionale a causa di Grok, il suo strumento di intelligenza artificiale, accusato di aver permesso la creazione di deepfake iper-realistici raffiguranti persone reali, soprattutto donne, in pose o abiti succinti senza consenso. Dopo Indonesia e Malesia, anche le Filippine hanno annunciato oggi la decisione di sospendere l'accesso a Grok mentre in Europa le autorita' assicurano di mantenere una stretta vigilanza.

La notizia e' arrivata poche ore dopo che X ha comunicato di aver adottato misure per impedire a Grok di "spogliare" persone reali. "Abbiamo messo in atto misure tecnologiche per impedire all'account Grok di consentire l'editing di immagini di persone reali in indumenti succinti come i bikini", ha indicato X in un messaggio pubblicato ieri a fine giornata negli Stati Uniti. Secondo X, le restrizioni di 'editing' si applicano a "tutti gli utenti, compresi gli abbonati a pagamento". Tuttavia il blocco della generazione di immagini sarebbe geolocalizzato solo nei Paesi dove tali pratiche sono illegali, e alcune autorita' di controllo, come nel caso della Malaysia, sostengono che le misure non siano pienamente operative. Nel Regno Unito, il premier Keir Starmer chiede un'immediata conformita' alla legge britannica mentre in Francia, la ministra incaricata dell'AI, Anne Le Henanff, ha promesso di prestare la massima vigilanza sulla corretta applicazione degli impegni assunti da X e sottolineato come la mobilitazione dell'opinione pubblica in Francia e in Europa non sia stata vana. La Commissione europea, da parte sua, ha indicato di "preso atto delle misure supplementari adottate' e per tramite del portavoce Thomas Regnier ha indicato che la commissione valutera' "attentamente questi cambiamenti per assicurarsi che proteggano efficacemente i cittadini dell'Unione europea'. "Se questi cambiamenti non fossero effettivi - ha detto il portavoce - la Commissione non esiterebbe a utilizzare tutto" il proprio arsenale legislativo, che le consente di infliggere sanzioni finanziarie, o addirittura di sospendere il social network sul suo territorio. Secondo un'analisi condotta la scorsa settimana dall'Ong AI Forensics su oltre 20.000 immagini generate da Grok, piu' della meta' rappresentava persone leggermente vestite, di cui l'81% donne e il 2% apparivano minorenni. La vicenda non ha mancato di generare scandalo anche negli Stati Uniti. Ieri il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha annunciato l'avvio di una propria indagine 'per determinare se, e in che modo, lo strumento AI di X abbia violato la legge'.

