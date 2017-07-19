Groenlandia: Rutte e Trump hanno discusso di riforma accordo militare Usa-Danimarca (Ft)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 22 gen - Il punto che ha permesso di allentare la tensioni transatlantiche sul dossier Groenlandia e' stata un'intesa preliminare raggiunta tra Donald Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte sul rinnovo del patto Usa-Danimarca del 1951 per le basi militari nell'isola. Secondo quanto riporta il Financial Times citando fonti informate, i due leader hanno discusso la possibilita' di riaprire l'accordo per rafforzare le presenze americane sull'isola e includere Groenlandia nel progetto di difesa missilistica "Golden Dome" per il Nord America. Le conversazioni hanno toccato anche l'incremento degli investimenti statunitensi e misure per limitare le attivita' cinese e russa sull'isola, che vanta alcune delle piu' grandi riserve minerarie non sfruttate al mondo. Funzionari occidentali sottolineano che si tratta di un primo passo per continuare le negoziazioni e allentare le tensioni tra Washington e gli alleati europei. La premier danese Mette Frederiksen ha precisato che Rutte non ha negoziato a nome della Danimarca, mentre il capo della Nato ha mantenuto aggiornati gli alleati europei, dialogando anche con il cancelliere tedesco Friedrich Merz nei giorni precedenti l'incontro. Gli Stati Uniti hanno ridotto la loro presenza militare in Groenlandia dal picco raggiunto durante la Guerra Fredda, quando contava decine di strutture e oltre 10.000 soldati, a una sola base e circa 150 soldati oggi. L'ampio accordo di difesa del 1951 consente agli Stati Uniti di istituire basi militari in tutta la Groenlandia, purche' cio' non leda la sovranita' della Danimarca. Funzionari groenlandesi e danesi hanno affermato di aver ripetutamente proposto negli ultimi anni che gli Stati Uniti potessero aumentare la loro presenza militare.

