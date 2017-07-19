Dati
            Notizie Radiocor

            Groenlandia: prossima settimana incontro ministro Esteri danese con Rubio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - La premier danese Mette Frederiksen ha confermato che il ministro degli Esteri Lars Lokke Rasmussen incontrera' il segretario di stato americano Marco Rubio per colloqui sulla Groenlandia la prossima settimana. "Siamo a un bivio", ha detto Frederiksen durante una conferenza del partito, secondo quanto riportano le agenzie locali. Rubio aveva dichiarato di voler incontrare i rappresentanti danesi la prossima settimana.

