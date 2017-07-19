Groenlandia: premier Svezia, critichiamo retorica minacciosa di Trump

Usa dovrebbero ringraziare Danimarca come alleata fedele (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - La Svezia e' molto critica nei confronti della 'retorica minacciosa' dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti della Groenlandia e della Danimarca. Lo ha dichiararo il primo ministro Ulf Kristersson in un discorso durante una conferenza annuale sulla sicurezza nel nord della Svezia, sostenendo che l'ordine mondiale basato su regole condivise piu' che mai in pericolo. 'Siamo molto critici nei confronti di cio' che gli Stati Uniti stanno facendo e hanno fatto in Venezuela, per quanto riguarda il diritto internazionale, e probabilmente ancora piu' critici nei confronti della retorica espressa contro la Groenlandia e la Danimarca - ha affermato - Al contrario, gli Stati Uniti dovrebbero ringraziare la Danimarca, che e' stata un alleato molto fedele nel corso degli anni'. Venerdi' il presidente Donald Trump ha ribadito che gli Usa devono impossessarsi della Groenlandia per impedire che la Russia o la Cina la occupino in futuro. Ha inoltre ripetutamente affermato che navi russe e cinesi stanno operando vicino alla Groenlandia, una notizia smentita dai Paesi nordici.

