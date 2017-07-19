Groenlandia: Meloni, non condivido previsione aumento dazi -2

E' la Nato il luogo dove organizzare strumenti di deterrenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seul, 18 gen - "Chiaramente - ha aggiunto Meloni - mi pare che su questo ci sia stato un problema di comprensione e di comunicazione. Per quello che mi riguarda continuo a insistere sul ruolo della Nato, e' la Nato il luogo nel quale noi dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso ingerenze che possono essere ostili in un territorio che e' chiaramente strategico e credo che il fatto che la Nato abbia cominciato a lavorare su questo sia una buona iniziativa".

