Groenlandia: inizia visita von der Leyen, 'Rafforziamo partnership unica'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - "Quando sono stata qui due anni fa, ho detto che la Groenlandia mi sembrava gia' casa mia. Oggi sono davvero felice di essere tornato a Nuuk. Siamo una famiglia. Sono tornato anche per rafforzare ulteriormente la nostra partnership unica. Con un Partnership Package su cui abbiamo lavorato insieme". Cosi' sui social la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, da poco atterrata nella capitale groenlandese per una visita ufficiale di due giorni.

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