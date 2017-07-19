Groenlandia: governo, inaccettabili pretese Usa su nostro territorio

Replica dopo le ultime esternazioni di Trump (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - 'Gli Stati Uniti hanno ribadito ancora una volta il loro desiderio di prendere il controllo della Groenlandia. La coalizione di governo in Groenlandia non puo' in alcun modo accettare questo'. Recita cosi' un comunicato del governo groenlandese, in risposta agli ultimi commenti del presidente statunitense, Donald Trump, che ieri sera sull'Air Force One, ha ribadito che gli Usa si impadroniranno della Groenlandia "in un modo o nell'altro'. 'La Groenlandia fa parte del Regno Danese, e' membro della Nato e la difesa della Groenlandia deve quindi avvenire tramite la Nato', continua la dichiarazione. 'Sulla base della dichiarazione molto positiva per la Groenlandia da parte dei sei stati membri della Nato, il Governo della Groenlandia aumentera' il lavoro per garantire che la difesa della Groenlandia avvenga sotto l'egida della Nato. Tutti gli stati membri della Nato, inclusi gli Stati Uniti, hanno un interesse comune nella difesa della Groenlandia, e la coalizione di governo in Groenlandia lavorera' quindi insieme alla Danimarca per garantire che il dialogo e lo sviluppo della difesa in Groenlandia avvengano nella cooperazione Nato', si legge nel comunicato. Il Governo groenlandese ha infine aggiunto che 'in futuro fara' parte dell'alleanza di difesa occidentale'.

