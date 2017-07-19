Greenvolt:cede progetto fotovoltaico in Ungheria a Ppc Group per 64,2 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 lug - Greenvolt Power, sviluppatore di progetti eolici, solari e sistemi di accumulo su larga scala e parte del Gruppo Greenvolt, ha firmato un accordo per la vendita di Kira, un parco fotovoltaico da 57,47 MWp situato a Kiralyegyhaza, nell'Ungheria meridionale, a circa 180 km da Budapest, a Ppc Group, per un valore complessivo di 64,2 milioni di euro. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato, che specifica che il closing dell'operazione e' previsto entro la fine del 2026. Ppc - il maggiore produttore di energia elettrica della Grecia - avra' inoltre un'opzione per acquisire un progetto di accumulo a batteria co-localizzato da 49,1 MW / 196,2 MWh, subordinatamente al raggiungimento dello status di Ready-to-Build. L'impianto fotovoltaico ha raggiunto la Commercial Operation Date nel luglio 2024 e ha ottenuto una tariffa incentivante nell'ambito del programma ungherese 'Kat' per un periodo di 25 anni. Il progetto e' inoltre supportato da una linea di project finance da 35,5 milioni di euro a condizioni particolarmente favorevoli. La vendita arriva poche settimane dopo l'inaugurazione da parte di Greenvolt del Buj Bess, il piu' grande sistema di accumulo energetico a batteria stand-alone attualmente operativo in Ungheria, con una capacita' di 99,8 MW / 288,6 MWh. Greenvolt e' stata assistita da Kommunalkredit in qualita' di advisor finanziario e da Oppenheim in qualita' di advisor legale.

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