Green pass: Tar Lazio, ok Dl che obbliga il personale scolastico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 ago - Nessuna sospensione per l'obbligo del green pass, previsto dal decreto di agosto, per l'insegnamento nelle scuole a partire dal 1 settembre (e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza). Lo ha stabilito il Tar Lazio, sez. I, con una decreto monocratico di oggi (24 agosto 2021, n. 4453 - Pres. Stanizzi). E' stata infatti dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione cautelare monocratica dell'art. 1, comma 6, Dl n. 111 del 6 agosto 2021 (che aggiunge l'art. 9-ter al d.l. n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n.

87) nella parte in cui prevede che, ai fini dell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli studenti universitari, devono possedere il green pass. La norma dispone anche che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario "e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Fmg

