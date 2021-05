Green pass: Garante a Campania, no iniziative locali che violano privacy

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - Il Garante per la protezione dei dati personali ha "avvertito" formalmente la Regione Campania che il sistema di certificazione di avvenuta vaccinazione, guarigione o negativita' - promosso dalla Regione come condizione necessaria per la fruizione di innumerevoli servizi come quelli turistici, alberghieri, di wedding, trasporti e spettacoli - viola la normativa sulla privacy. Il sistema e' previsto da un'ordinanza del Presidente della Campania che demanda all'Unita' di crisi regionale la definizione delle modalita' operative e la distribuzione di smart card su cui saranno registrati i pass Covid regionali. L'iniziativa e' priva di una idonea base giuridica perche' - condizionando diritti e liberta' personali - e' ammissibile solo se prevista da normativa nazionale. L'ordinanza, peraltro, travalica il Decreto riaperture introducendo l'esibizione del green pass come ulteriore condizione alla mobilita' e all'accesso a servizi di base. L'ordinanza introduce, inoltre, l'utilizzo di smart card come "sistema di rilascio di certificazione di avvenuta vaccinazione" senza specificare la titolarita' del trattamento, chi puo' accedere e usare le informazioni, chi puo' controllare la validita' e l'autenticita' delle certificazioni.

Dca

(RADIOCOR) 26-05-21 10:47:55 (0214)SAN,PA 5 NNNN