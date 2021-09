Green Pass: Costa, avviato iter test salivari rapidi a fini certificato verde

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - 'A nome del Governo, che oggi rappresentavo in Aula, ho espresso parere favorevole agli ordini del giorno, approvati dalla Camera, che impegnano l'Esecutivo ad avviare in tempi brevi un percorso di approfondimento - da concludere entro 60 giorni - con gli organismi tecnico scientifici competenti, al fine di valutare la possibilita' di riconoscere la validita' dei test salivari antigenici ("rapidi") per l'ottenimento della certificazione verde Covid-19. Auspico che gli organismi competenti possano esprimersi in questa direzione'.

Lo dichiara il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l'Italia), a margine della votazione in Aula sul Dl 105.

'Sarebbe uno strumento ulteriore a disposizione dei cittadini, utile soprattutto per i bambini e nelle scuole, e utilizzabile per implementare e velocizzare le attivita' di screening e controllo dell'andamento dell'epidemia, considerando anche che la Commissione Affari Sociali della Camera ha gia' approvato i test salivari molecolari per ottenere il Green Pass'.

