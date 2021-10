Green Pass: Carraro (Confindustria Veneto), sistema imprese ha retto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 15 ott - Il sistema delle imprese venete ha superato positivamente lo 'stress test' dell'introduzione del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. A dirlo Confindustria Veneto con una nota del suo presidente Enrico Carraro.

"Monitoreremo con grande attenzione anche i prossimi giorni - dichiara Carraro - ma ci tengo a sottolineare come da parte di tutti oggi si sia dato prova di grande responsabilita'. I riscontri che abbiamo ricevuto da parte delle Associazioni Territoriali parlano di singoli presi'di che si sono svolti tutti in maniera assolutamente civile e che non sono emerse particolari o significative criticita' rispetto alla produzione o alla logistica".

Nell'area di Rovigo e di Belluno non si sono registrate criticita'; a Venezia sia il Porto che i trasporti hanno funzionato in maniera regolare. Nel Vicentino, anche nelle aziende piu' grandi, le assenze sono state ben al di sotto del 10% e il livello di traffico in A4 risulta solo dell'1% inferiore a venerdi' scorso. Anche sul Passante di Mestre nessuna differenza con i flussi della settimana scorsa.

Presi'di isolati e di breve durata anche nell'area di Verona che lamenta qualche assenza in piu', ma contenuta, per 'malattia'. Tra Padova e Treviso, dimostrazioni contingentate senza alcun incidente.

"L'andamento della prossima settimana - aggiunge il presidente di Confindustria Veneto - permettera' di avere un quadro piu' preciso della situazione ma il senso di responsabilita' dimostrato oggi ci fa ben sperare. Ci saranno sicuramente dei contesti particolari da risolvere ma sono convinto che, con il passare dei giorni, le tensioni si stempereranno anche in forza dell'evidenza della corretta applicazione del green pass".

Com-col-ric

