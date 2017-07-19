Green deal: Urso, prossima settimana primi riscontri lavoro governo

L'Italia ha guidato il fronte delle riforme (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - "Tra qualche giorno avremo i primi riscontri di un lavoro indefesso fatto da questo governo per tre anni". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parlando a margine di Atreju sulla frenata della Commissione europea sul green deal e sul documento che sara' reso noto il 16 dicembre. "L'Italia ha guidato il fronte delle riforme - ha aggiunto Urso - ha fatto breccia grazie all'accordo raggiunto con la Germania ed ora finalmente le imprese, i lavoratori europei potranno raccogliere i frutti di questo lavoro. Tre anni fa eravamo soli in Europa nel reclamare che si cambiassero le regole folli del Green Deal".

