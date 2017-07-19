Dati
            Green Deal: Meloni, continueremo a difendere imprese da follie ideologiche

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - "Continueremo a difendere con determinazione le nostre imprese dalle follie ideologiche ultra ambientaliste che non hanno protetto l'ambiente, non hanno salvato il pianeta, pero' in compenso hanno decisamente indebolito il tessuto industriale europeo e condannato le nostre economie a una dipendenza crescente da altre superpotenze che nel frattempo continuano a inquinare liberamente senza che ai finti ambientalisti della Ztl venga in mente di gridare allo scambio". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni intervenendo ad Atreju.

