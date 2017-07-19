Green Arrow Capital: con Unigrains Iberia cede Naming a Palacios Alimentacion

Prima dismissione in Spagna, closing in III trim (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - Green Arrow Capital, gruppo indipendente degli investimenti alternativi con 8 miliardi di euro di masse gestite, e Unigrains Iberia, filiale del principale investitore agroalimentare in Europa, hanno firmato un accordo per la vendita di Naming, societa' spagnola attiva nella produzione di sandwich e altri piatti pronti, alla spagnola Palacios Alimentacion, attiva nel settore dei piatti pronti e della pasticceria. L'accordo, in attesa di approvazione da parte della Comision Nacional de los Mercados y la Competencia, rappresenta la prima dismissione di Green Arrow Capital e Unigrains Iberia in Spagna e arriva dopo un periodo di forte crescita raggiunto dalla societa' nel periodo di investimento. La chiusura della transazione e' prevista per il terzo trimestre del 2026.

Green Arrow Capital, societa' di gestione del fondo Taste of Italy 2, era l'azionista di maggioranza dell'azienda da luglio 2024. Successivamente, nell'ottobre 2024, Unigrains Iberia ha acquisito una quota di minoranza entrando nel capitale di Naming persupportare il progetto di espansione.

Come parte dell'accordo, Green Arrow e Unigrains Iberia venderanno la propria partecipazione nella societa'. Jorge Miranda, Ceo di Naming, reinvestira' con una quota significativa, continuando a guidare l'azienda. Durante il periodo di investimento di Green Arrow e Unigrains Iberia, il fatturato di Naming e' aumentato di circa il 50%, superando i 55 milioni di euro. Inoltre, l'azienda ha destinato circa 10 milioni all'ampliamento della capacita' produttiva degli impianti di Mallen (Saragozza) e Algete (Madrid). Advisor dell'operazione PwC e Eversheds.

mar-com.

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