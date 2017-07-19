Grecia: nel 2025 record di turisti a quota 38 milioni, +5,6% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 feb - Lo scorso anno la Grecia ha accolto 37,981 milioni di turisti, con un aumento del 5,6% su base annua. E' quanto emerge dai dati provvisori pubblicati oggi dalla Banca di Grecia. Si tratta di un record per il terzo anno consecutivo. "Il 2025 e' stato l'anno migliore di sempre per il turismo greco - ha dichiarato il Ministro del Turismo Olga Kefalogianni all'emittente pubblica Ert -. La Grecia e' tra le 10 destinazioni piu' popolari al mondo". Le cifre provvisorie sono state pubblicate il giorno prima di uno sciopero dei dipendenti del turismo e della ristorazione, in un momento in cui il Paese sta soffrendo per il sovraffollamento turistico e per il boom immobiliare, soprattutto nelle isole turistiche.

Cop

(RADIOCOR) 24-02-26 14:47:19 (0432) 5 NNNN