Grecia: introdurra' tassa da 20 euro per crocieristi in visita a Mykonos e Santorini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - La Grecia introdurra' una tassa di 20 euro per i croceristi che si fermano nelle isole di Mykonos e Santorini. Lo ha annunciato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis in una conferenza stampa, dopo le polemiche sull'overtourism che hanno caratterizzato l'estate appena trascorsa. Al momento, non si sa ancora quando entrera' in vigore la nuova tariffa. "La Grecia non ha un problema strutturale di turismo eccessivo.

E' un problema che riguarda alcune destinazioni, alcune settimane o alcuni mesi dell'anno', ha spiegato il premier. Secondo l'Associazione dei porti greci, nel 2023 circa 800 navi da crociera hanno trasportato 1,3 milioni di passeggeri a Santorini, che conta appena 15.500 abitanti. Dei 32,7 milioni di turisti che hanno visitato la Grecia lo scorso anno, circa 3,4 milioni - ovvero un visitatore su dieci - si sono recati sull'isola. Il piano di Mitsotakis e' "intervenire sul numero di navi che arrivano contemporaneamente in una destinazione', in modo da 'frenare gli arrivi sulle isole dove riteniamo che i limiti delle infrastrutture siano messi alla prova'.

red-Cog

