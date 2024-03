Grecia: inasprisce regole 'visti d'oro' contro crisi immobiliare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - "Stiamo adottando misure equilibrate, che tengono conto delle esigenze abitative delle famiglie, senza dimenticare la necessita' di attrarre investimenti nel paese', ha affermato il ministro delle Finanze Kostis Hatzidakis. 'Queste misure fanno parte della politica abitativa del governo che mira, in collaborazione con il settore privato, a garantire alloggi a prezzi accessibili e di qualita' per tutti i cittadini, tenendo conto della necessita' di continuare gli investimenti in condizioni piu' favorevoli ed equilibrate', ha aggiunto.

Secondo i dati della Banca di Grecia, gli affitti sono aumentati del 20% da quando il Paese e' uscito ufficialmente da un decennio di crisi economica nel 2018, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie. Gli investitori dovranno ora acquisire un immobile di almeno 120 mq, mentre per gli edifici industriali trasformati in abitazioni l'importo minimo di investimento richiesto e' di 250.000 euro, lo stesso previsto per l'investimento in un edificio storico.

