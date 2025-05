Grano: Cai, in Italia cresce qualita' ma diminuiscono superfici coltivate

Per il duro tra -6% e -8%, picco -10% al Sud e Isole (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mag - La campagna cerealicola 2024/2025 in Italia si sta per chiudere tra luci e ombre: positiva la qualita' delle colture, ma preoccupa la contrazione delle superfici coltivate, in particolare per il grano duro. E' quanto emerge dal bilancio tracciato da Consorzi Agrari d'Italia (Cai) e Coldiretti in occasione della tappa di Poggio Renatico delle Giornate in Campo, evento dedicato ai cereali autunno-vernini. Il grano duro, infatti, registra una contrazione media delle superfici coltivate tra il 6% e l'8%, con punte fino al -10% al Sud e Isole. Al Sud, in particolare in Sicilia e nelle aree interne della Puglia, le rese risultano in netta ripresa, con produzioni medie di 40-45 quintali per ettaro (q.li/ha), in netto miglioramento rispetto ai 15-20 q.li/ha dell'annata precedente. Nel Centro Italia si registrano rese stabili o in lieve crescita (50-60 q.li/ha), mentre al Nord la qualita' si conferma elevata, nonostante quantita' inferiori alla media (60-70 q.li/ha). Per il grano tenero, le superfici coltivate risultano sostanzialmente stabili, con un leggero incremento.

Le rese attese sono al di sotto della media storica, ma superiori a quelle della campagna 2023/2024, con una qualita' attualmente giudicata buona (60-70 q.li/ha). Nel complesso, la qualita' del prodotto si conferma buona per tutte le principali colture. I dati della stagione 2024/2025 evidenziano inoltre un aumento delle superfici coltivate a orzo del 3-4%, con produzioni nella media stagionale. Cresce anche l'interesse verso i cereali minori, in particolare il farro, soprattutto nel Centro Italia.

