Grano: alleanza K-Adriatica e Agroservice, nasce nuovo gruppo sementi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mag - 'Questo accordo - precisa Giovanni Toffoli, amministratore delegato di K-Adriatica - mira a sviluppare un nuovo gruppo italiano con l'obiettivo di aumentare la produzione e la commercializzazione delle sementi di qualita' di frumento duro e tenero proprio in un momento in cui, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, il nostro Paese ne ha maggiore necessita'. L'Italia, infatti, importa oltre il 60% del proprio fabbisogno di grano per la produzione di alimenti. E' necessario che il nostro Paese ampli la produzione di questi cereali per una maggiore autonomia e per non dipendere dall'estero. Con Agroservice abbiamo anche costituito lo scorso dicembre Farine srl per lo sviluppo di farine a base di beta-glucani altamente digeribili e di prodotti a base di grano monococco'.

Numerose le varieta' di sementi commercializzate dal Gruppo e prodotte in tre poli, Argelato (BO), San Severino Marche (MC) e San Nicola di Melfi tra cui, oltre al frumento duro con 40 varieta' e tenero con 30 varieta', anche orzo, triticale, avena, farro, grano monococco, orzo b-glucani, cece, favino, pisello proteico, lenticchie, lupino, soia, erba medica, cartamo e girasole.

'Grazie a questa nuova importante sinergia - afferma Tommaso Brandoni, Presidente e A.D. Agroservice e Societa' Produttori Sementi Bologna - siamo orgogliosi di poter offrire al mercato un ampio ed interessante portfolio varietale, che punta alla valorizzazione del made in Italy ed alla costante ricerca sempre piu' mirata a soddisfare le specifiche esigenze del mercato italiano ed internazionale'.

