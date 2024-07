Grandi Stazioni Retail: +23% la raccolta pubblicitaria nel I semestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Nel primo semestre del 2024 la raccolta pubblicitaria di Grandi Stazioni Retail ha registrato un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha reso noto in un comunicato la societa', impegnata a fornire soluzioni pubblicitarie innovative e di alta qualita'. Grandi Stazioni Retail si conferma cosi' un player importante nel mercato pubblicitario, come testimoniano gli oltre 390 milioni di visite registrate nel semestre all'interno delle 14 stazioni del network. A diversificare l'offerta dell'area media contribuiscono sia le novita' dei mondi dell'online e dell'offline, sia prodotti cross-mediali, in grado di coinvolgere i visitatori che attraversano le principali stazioni italiane. Dal progetto Live Score & Match Results, dedicato al mondo del calcio, al gaming, fino a prodotti per raggiungere i visitatori anche sui second screen dei dispositivi mobile, le iniziative digitali stanno diventando protagonisti nelle stazioni superando i tradizionali metodi di comunicazione.

