Grandi Stazioni Retail: +23% la raccolta pubblicitaria nel I semestre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - A rivestire un ruolo centrale per Grandi Stazioni Retail sono stati poi gli eventi organizzati nella stazione di Milano Centrale. Tra i piu' significativi, l'opera di Jr e la domination del brand Moncler durante la Milano Design Week, che hanno trasformato Piazza Duca D'Aosta in una galleria d'arte e cultura. A maggio il sito ha ospitato Welcage, l'evento pioneristico di cultura urbana destinato alla generazione Generazione Z e, in occasione degli Europei di calcio 2024, Senstation Summer, dedicato al mondo dello sport. Per quanto riguarda la versione natalizia del format, 'Senstation On Ice', sono in programma diverse novita' che renderanno l'evento ancora piu' immersivo e coinvolgente. In futuro inoltre gli impianti saranno sostituiti e ammodernati per avere un minore impatto ambientale. La stazione di Milano Centrale avra' nuovi Maxi Led, accompagnati da nuove GoTV, dotate di schermi da 75'' con audio potenziato. Invece a Roma Termini saranno sostituiti tutti i Maxi Led per lasciare spazio a schermi grandi il doppio rispetto a quelli attuali. 'I risultati del semestre testimoniano la bonta' del lavoro che stiamo facendo per rendere la nostra offerta un modello unico sotto l'aspetto dell'innovazione e delle soluzioni cross-mediali', ha dichiarato Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail.

