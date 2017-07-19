GP Monza: da Trenord biglietti e corse speciali per raggiungere l'autodromo

Fra venerdi' 5 e domenica 7 settembre, giorni di prove e gara (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - In occasione del Gran Premio d'Italia 2025, Trenord mette in pista biglietti speciali e corse straordinarie per raggiungere in treno l'Autodromo Nazionale di Monza da Milano e da tutta la Lombardia fra venerdi' 5 e domenica 7 settembre, giorni di prove e gara.

Come ogni anno, si legge in una nota, l'azienda ferroviaria potenzia il servizio per consentire ad appassionati di Formula 1 e curiosi di raggiungere il Tempio della Velocita' in treno, in modo comodo e sostenibile. Una proposta apprezzata dai tifosi, come confermano i numeri delle passate edizioni: solo nel 2024 sono stati venduti 33mila biglietti speciali dedicati al GP.

Per chi parte da Milano, e' disponibile il ticket speciale 'GP Monza Treno+Navetta Nera Autodromo', che comprende al costo di 10 euro il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione di Milano a Monza e, da li', il percorso sul bus navetta della Linea Nera fino al Gate G dell'Autodromo. Per chi parte dal resto della Lombardia e' disponibile 'GP Monza Trenord Day Pass', che a 13 euro comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione a Monza o Biassono-Lesmo. In piu', 'Trenord Day Pass' prevede la gratuita' per i ragazzi under 14 che viaggiano con il titolare del biglietto.

