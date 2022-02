Governo: varate norme su concessioni balneari, dal 2024 assegnazioni con gara

Le concessioni attuali efficaci fino al 31 dicembre 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 feb - Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato un provvedimento sulle concessioni demaniali marittime. Il provvedimento, spiegano fonti di Palazzo Chigi, si compone di due parti: un emendamento al Ddl concorrenza, gia' incardinato in Parlamento, e un Ddl delega. Nel dettaglio, l'emendamento contiene norme che prevedono che le concessioni attuali, comprese quelle in proroga, continuino a essere efficaci fino al 31 dicembre 2023. Dal primo gennaio 2024 le concessioni saranno assegnate tramite gara. Le concessioni assegnate con procedure concorsuali a evidenza pubblica proseguono fino alla naturale scadenza. Il disegno di legge, invece, prevede una delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi, di uno o piu' decreti legislativi per semplificare la disciplina sulle concessioni demaniali per finalita' turistico-ricreative. Gli obiettivi della delega, spiegano da Palazzo Chigi, sono: assicurare un utilizzo piu' sostenibile del demanio marittimo; favorirne la pubblica fruizione; promuovere un maggiore concorrenza sulle concessioni balneari.

