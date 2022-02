Governo: varate norme su concessioni balneari, dal 2024 assegnazioni con gara -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 feb - Nei principi e criteri che informeranno i decreti legislativi, le stesse fonti della Presidenza del Consiglio indicano: adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate; affidamento delle concessioni nel rispetto dei principi di imparzialita', parita' di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicita', da avviare con bando di gara almeno dodici mesi prima della loro scadenza; favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese, e di enti del terzo settore, con la definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione; adeguato rapporto tra tariffe proposte e qualita' del servizio; migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilita'; assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema. Tra i criteri per la scelta del concessionario, invece, sono stati individuati: esperienza tecnica e professionale gia' acquisita, comunque tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori; soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura, hanno utilizzato la concessione come prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare; previsione di clausole sociali per promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente; durata della concessione per un periodo non superiore a quanto strettamente necessario per garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici.

