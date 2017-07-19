Governo: Urso, domani in Cdm valutazione su carburanti e investimenti data center (QN)

"Il Mef sta monitorando le risorse disponibili" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - "Il Consiglio dei ministri si riunira' domani pomeriggio, in quella sede saranno valutati eventuali ulteriori interventi. Molto dipendera' da quanto accadra' nelle prossime ore nello Stretto di Hormuz e, quindi, dall'andamento delle quotazioni internazionali del greggio. Il Mef sta monitorando le risorse disponibili'. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista a QN aggiungendo che "tra gli argomenti all'ordine del giorno vi e' anche la dichiarazione di interesse strategico nazionale per ulteriori investimenti privati multimiliardari nel settore dei data center".

red.

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