Governo: Tajani, non ci saranno elezioni anticipate, bisogna guardare al futuro

Cambieremo legge elettorale, confronto con opposizioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 05 giu - "Si va tra un anno al voto. Non ci saranno elezioni anticipate. Si va in avanti, bisogna guardare al futuro, questo Governo e' rimasto per cinque anni, (13:33) sara' il Governo piu' longevo". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, durante la 55esima edizione del Convegno dei Giovani Imprenditori Confindustria, in corso a Rapallo.

"Questa e' una garanzia per gli imprenditori, perche' sanno che c'e' stabilita', sanno che possono fare dei progetti.

Credo ci sara' consenso per continuare a governare", ha detto Tajani. A chi gli chiedeva se sara' cambiata la legge elettorale, il ministro ha risposto che "dal Parlamento e' arrivato un impulso. La cambieremo, ma il problema non e' la legge elettorale, il problema e' una politica per la crescita", ha detto spiegando che con l'opposizione, sulla legge elettorale "siamo sempre disponibili a discutere e confrontarci".

Ars

(RADIOCOR) 05-06-26 16:25:06 (0477) 5 NNNN