Governo: sindacati, annunciata cabina di regia sugli investimenti a Palazzo Chigi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - "E' stata accettata l'idea di definire una cabina di regia a Palazzo Chigi sugli investimenti, sia per il Mezzogiorno che per gli investimenti pubblici e un piano di gestione della transizione ambientale, energetica e digitale". Cosi' il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini al termine del confronto con il Governo a Palazzo Chigi. "E' stata prevista nel mese di gennaio una discussione che hanno annunciato, all'interno del governo, individuando in questo un punto di verifica e di futuro dell'azione di governo e l'impegno sull'insieme di questi temi e' quello di sviluppare anche un confronto per quel che riguarda le organizzazioni sindacali. Quindi gennaio sara' un mese importante", ha sottolineato Landini. Per Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl, "e' stata una riunione interlocutoria, non c'e' nulla di nuovo rispetto ai contenuti della Manovra. Abbiamo richiamato la necessita' che il Governo predisponga tavoli settoriali per una forte accelerazione di tutto cio' che e' stato programmato come investimenti. Abbiamo definito inaccettabile tenere bloccati 80 miliardi di risorse per infrastrutture che potrebbero dare ricadute occupazionali immediate per 400mila posti di lavoro"

"Il Governo - ha commentato il leader della Uil, Carmelo Barbagallo - ha intenzione di fare una cabina di regia a Palazzo Chigi per gli investimenti pubblici e privati, per la transizione verde. Noi dobbiamo verificare perche' bisogna vedere che percorso fanno gli investimenti pubblici e privati che ci sono, perche' ci siamo sempre arenati sulle norme burocratiche".

fil

(RADIOCOR) 10-12-19 19:52:42 (0610) 5 NNNN