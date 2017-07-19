Governo: si procede su federalismo fiscale, in Cdm prossima settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - Si procede sul federalismo fiscale nonostante la mancata intesa di ieri in Conferenza unificata. A quanto si apprende, nel corso della riunione del Consiglio dei ministri delle 13 - durata pochi minuti - e' stata approvata la delibera per procedere sullo schema di decreto legislativo recante 'Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale'. Ora il testo sara' sottoposto al parere delle commissioni parlamentari, passaggio che sarebbe comunque stato necessario, dopodiche' lo schema di dlgs dovrebbe tornare in Cdm la prossima settimana.

La prossima riunione del Consiglio dei ministri e' attesa il 4 agosto. Il termine ultimo per l'esercizio della delega e' il 29 agosto.

Ieri le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avevano espresso mancata intesa per via della contrarieta' di Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana e Sardegna.

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