Governo: Schlein, faccia salto in avanti in integrazione Ue e investimenti comuni

"Non uno straccio di politica industriale in 4 anni" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 apr - "Noi non contestiamo solo la subalternita' a Trump, ma anche che non riuscite a scegliere fino in fondo l'Europa, lei dovrebbe guidare la difesa del diritto internazionale, un salto in avanti all'integrazione europea, investimenti comuni che chiede anche la Confindustria, questo ci aspettiamo che faccia e non fara', ma non si preoccupi: tocchera' a noi fare tutto questo". Cosi' la segretaria Pd, Elly Schlein, nel corso del suo intervento nell'Aula della Camera dopo l'informativa urgente del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sull'azione di Governo.

Sempre in tema di politica economica, Schlein ha tra l'altro affermato: "Non avete saputo mettere in campo uno straccio di politica industriale per quattro anni. Avete pasticciato su Transizione 5.0 e gli incentivi".

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(RADIOCOR) 09-04-26 10:38:19 (0256)GOV 5 NNNN