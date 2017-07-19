Governo: Sbarra, la misura Zes produce risultati concreti nel Mezzogiorno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ott - "La misura Zes per il Sud e' quella che piu' di altre produce risultati concreti. Con uno stanziamento di risorse pubbliche di 5,4 miliardi, in soli tre anni l'impatto economico complessivo e' stato pari a 30 miliardi circa, per quasi 40 mila nuovi posti di lavoro, con effetti significativi anche sul Pil nazionale". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, nel corso della trasmissione Sky Tg24 Economia. "Contiamo - ha aggiunto Sbarra - di riconfermare e migliorare questi risultati anche nei prossimi anni, rafforzando il ruolo del Mezzogiorno come motore di crescita e competitivita' per l'intera Nazione'.

Com-cel

(RADIOCOR) 27-10-25 19:24:08 (0634)GOV 5 NNNN