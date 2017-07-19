Governo: recupero aree ad alta vulnerabilita', Mantovano e Bernini a Palermo

nel quartiere Borgo Nuovo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il Ministro dell'universita' e della ricerca Anna Maria Bernini sono stati oggi a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo, per la cerimonia di riconsegna del Crocifisso restaurato dall'Accademia delle Belle Arti alla Chiesa di San Paolo Apostolo, nell'ambito del Piano straordinario varato dal Governo Meloni per il recupero delle aree ad alta vulnerabilita' (modello Caivano).

All'evento, simbolo di riqualificazione sociale e culturale, hanno partecipato il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilita' Fabio Ciciliano, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'Arcivescovo Corrado Lorefice.

La cerimonia e' stata l'occasione per un aggiornamento sullo stato di attuazione del piano di interventi per Borgo Nuovo, che vede un finanziamento complessivo di 20 milioni di euro a carico del Commissario straordinario e 5,4 milioni a carico di Comune di Palermo e Regione Siciliana.

