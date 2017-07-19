Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Governo: recupero aree ad alta vulnerabilita', Mantovano e Bernini a Palermo

            nel quartiere Borgo Nuovo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il Ministro dell'universita' e della ricerca Anna Maria Bernini sono stati oggi a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo, per la cerimonia di riconsegna del Crocifisso restaurato dall'Accademia delle Belle Arti alla Chiesa di San Paolo Apostolo, nell'ambito del Piano straordinario varato dal Governo Meloni per il recupero delle aree ad alta vulnerabilita' (modello Caivano).

            All'evento, simbolo di riqualificazione sociale e culturale, hanno partecipato il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilita' Fabio Ciciliano, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'Arcivescovo Corrado Lorefice.

            La cerimonia e' stata l'occasione per un aggiornamento sullo stato di attuazione del piano di interventi per Borgo Nuovo, che vede un finanziamento complessivo di 20 milioni di euro a carico del Commissario straordinario e 5,4 milioni a carico di Comune di Palermo e Regione Siciliana.

            com.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 13-12-25 18:31:06 (0387)GOV,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.