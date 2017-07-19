Governo: recupero aree ad alta vulnerabilita', Mantovano e Bernini a Palermo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - Sul fronte delle infrastrutture istituzionali e di sicurezza, informa una nota, sono in programma la riqualificazione dell'area e della sede della Municipalita' e l'Ampliamento del sistema di videosorveglianza. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale e sociale, e' in corso un bando per proposte ideative per abitazioni in bioedilizia prefabbricata. Il settore scuola ed edilizia scolastica include la demolizione e ricostruzione in situ del padiglione A e la manutenzione straordinaria della palestra e della casa del custode del Plesso Borsellino (Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini), della palestra e del laboratorio di ceramica del plesso Don Bosco (I.C. Russo Raciti), della palestra e del locale "ex alloggio custode" dell'I.I.S.S. 'Ernesto Ascione".

Nell'ambito della rigenerazione urbana, parchi e spazi pubblici, sono previsti la interventi per il parco 'Tindari', la rigenerazione del parco 'Robinson', il progetto di manutenzione straordinaria del complesso sportivo in largo Gibilmanna, e la riqualificazione di aree dismesse e realizzazione di nuovi spazi pubblici all'aperto. Infine, per la realizzazione di centri di aggregazione sociale e Culturale, sono stati stanziati complessivamente 2.140.000 euro, suddivisi tra 411.526 euro in favore del Centro di aggregazione sito in Piazza Santa Cristina di proprieta' IACP e 1.728.473 euro in favore della sede della V circoscrizione sita in largo Pozzillo.

Ulteriori interventi di riqualificazione di Borgo Nuovo saranno realizzati con finanziamenti stanziati dal Comune e dalla Regione.

