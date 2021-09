Governo: pre-Consiglio ministri alle 19, attese domani misure su bollette

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 set - E' convocato per le 19 di oggi il pre-Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno figurano solo due decreti legislativi per norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino Alto Adige, ma e' atteso sul tavolo del Governo domani il provvedimento con le misure contro il rincaro delle bollette di luce e gas. Lo riferiscono fonti di Governo, coinvolte in queste ore sulle misure, che riguarderebbero gli oneri di sistema e un rafforzamento del bonus sociale per le persone in maggiore difficolta'.

