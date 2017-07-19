Governo: Musumeci, Consiglio ministri conferma Curcio commissario post-alluvione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 gen - Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il Governo ha prorogato l'incarico commissariale a Fabrizio Curcio fino al 31 dicembre 2026 per la ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Al commissario straordinario, informano dallo stesso ministero, e' attribuito un compenso, nel rispetto dei limiti retributivi vigenti, articolato in una quota fissa e in una quota variabile, ciascuna non superiore a 50mila euro annui, quest'ultima subordinata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi.

Mas.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-01-26 17:36:09 (0458)GOV,PA,INF 5 NNNN