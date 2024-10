Governo: Morelli, grazie a centro-destra Italia ha ripreso a correre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 ott - 'Grazie ai due anni di Governo del Centrodestra l'Italia ha ripreso a correre dal punto di vista economico e, parallelamente, ha riacquistato credibilita' a livello internazionale.

Realizzeremo tutti gli obiettivi del nostro programma, rispettando il patto siglato con gli italiani il 22 settembre del 2022'. Cosi' in una nota il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, in occasione dell'evento '2 Anni di Governo Meloni - L'Italia torna a correre', organizzato a Milano. 'A conferma di cio', ricordo a chi mistifica la realta' che, se fossimo stati in ritardo sul Pnrr, 113,5 miliardi non sarebbero mai arrivati e questo grazie solo al lavoro del Governo in carica', attacca Morelli. 'Come Lega, stiamo rispettando fedelmente il mandato dei nostri elettori', prosegue. Ricordando i ritardi in Lombardia 'sbloccati grazie al centro destra'. Tra le iniziative piu' importanti del centrodestra su Milano, 'la M4, che il sindaco Pisapia avrebbe fermato, i 900 milioni per la metropolitana Milano-Monza e i 200 milioni sul capoluogo lombardo per in Pingua', solo per citare alcuni dei principali. 'Nei prossimi anni - prosegue - saranno investiti 4 miliardi per la manutenzione su Anas e altrettanto fondi sul Contratto di programma delle Ferrovie'. Il sottosegretario ha spiegato poi che si aprono importanti opportunita' per il territorio lombardo, soprattutto per infrastrutture come quelle dell'aeroporto Malpensa o la tangenziale di Magenta. Ma, soprattutto, Morelli ribadisce che, se le Olimpiadi del 2026 si svolgeranno e al Nord, e' solo grazie al centrodestra e alle regioni Lombardia e Veneto. 'Io c'ero quando con il Governo giallo-verde abbiamo dovuto fare una dura battaglia per ottenere questo risultato, raggiunto solo grazie alla Lombardia e al Veneto con una maggioranza di centrodestra'.

