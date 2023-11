Governo: Messina (Intesa Sp), ha recuperato rapporto con il mercato

Tassa extra profitti all'inizio non ben preparata (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 nov - 'E' chiaro che nel breve termine se annunci qualcosa di inatteso e probabilmente non cosi' ben preparato puoi avere un'immagine negativa, ma se alla fine riesci a fare qualcosa di sensato, e penso che ora lo sia, la tua immagine recupera'. Cosi' l'a.d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in un'intervista a Class Cnbc ha risposto a chi chiedeva se l'annuncio della tassa sugli extra profitti abbia danneggiato l'immagine del Governo agli occhi del settore bancario. 'Oggi il Governo ha una buona relazione col mercato, lo spread si sta riducendo, non vedo punti strutturali negativi', ha aggiunto. 'In un Paese non puoi avere relazioni negative tra il settore bancario e il Governo - ha notato infine Messina -. Si puo' avere approccio dialettico in alcune fasi, ma l'obiettivo comune e' lavorare per aumentare la crescita del Paese e ridurre le disuguaglianze'.

