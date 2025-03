Governo: Meloni, stabilita' fondamentale, con premierato Italia piu' forte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 mar - "In Italia i governi si sono succeduti senza, nella maggior parte dei casi, avere il tempo di portare avanti una qualsiasi strategia definita o concreta. E l'Italia lo ha pagato.

Perche' la stabilita' e' fondamentale per dare alla nazione una visione, un'autorevolezza, una centralita' internazionale, una politica che costruisca per il futuro invece che limitarsi ad accaparrare con senso facile nel presente. Ecco perche' la riforma del premierato, che intanto procede in Parlamento, e' una riforma che io considero fondamentale per l'Italia, perche' fa due cose essenziali.

Restituisce ai cittadini il pieno potere di scegliere da chi vogliono essere governati e garantisce che chi viene scelto abbia il tempo necessario per realizzare il mandato che ha ricevuto.

Cosi' sara' finalmente possibile dare continuita' alle strategie di lungo periodo e costruire un'Italia piu' forte, piu' autorevole, piu' competitiva. Non e' una riforma che stiamo facendo per questo governo, e' una riforma che stiamo facendo per i governi che verranno, perche' un'Italia piu' solida ha bisogno di istituzioni stabili e di governi che possano lavorare con il tempo e la forza necessari a dare risposte concrete alla nazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un video postato su X.

vmg

